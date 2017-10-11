СМИ узнали детали крушения российского Су-24 в Сирии

Дамаск, , 09:52 — REGNUM Бомбардировщик Су-24, разбившийся 10 сентября на авиабазе Хмеймим в Сирии, находился в «невзлетном положении». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Источник уточнил, что у самолета не были переведены в режим «взлет» стабилизатор, закрылки и предкрылки. Это могло произойти как из-за ошибки экипажа, так и вследствие технической неисправности.

По его словам, пилоты рассчитывали поднять бомбардировщик в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24, ни катапультироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Трагедия произошла на аэродроме Хмеймим. Экипаж воздушного судна погиб.