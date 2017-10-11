СКР заочно арестовал граждан Украины, напавших на генконсульства РФ

Киев, , 09:43 — REGNUM Четверо граждан Украины, причастных к нападению на российские дипломатические учреждения, объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Следствие установило, что граждане Украины Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко напали в 2014 году на Посольство Российской Федерации в Киеве. Кроме того, Назаренко надругался над Государственным флагом РФ.

Народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк причастен к нападению на Генеральное консульство России во Львове в марте 2016 года.

Злоумышленники обвинены по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»).

Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации). СК РФ продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к нападениям российских дипломатических учреждений.

Напомним, в июне следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении внефракционного депутата Верховной рады Владимира Парасюка по факту нападения на генконсульство России во Львове и надругательства над флагом России в марте 2016 года.

Следствие выяснило, что помимо этого, Парасюк склонял собравшихся возле генерального консульства людей к совершению нападения на диппредставительство.

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