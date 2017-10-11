Совладельца «Юлмарта» заподозрили в обмане Сбербанка на 1 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина подозревают в крупном мошенничестве в сфере кредитования — обмане Сбербанка на 1 млрд рублей, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 10 октября предпринимателя задержали на двое суток. Утром того же дня в квартире Костыгина и двух других петербургских бизнесменов прошли обыски.

Речь идет расследовании уголовного дела, возбужденного в июле 2017 года в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, в апреле 2016 года Сбербанк выдал компании «Юлмарт» кредит на 1 млрд рублей, однако возврат этих средств не предполагался, так как руководство компании не известило банк о своих долговых обязательствах.

Отмечается, что реальный арест по данному делу не предусмотрен. Двух других фигурантов дела допросили и отпустили, но Костыгина задержали. На вопросы следователей предприниматель ответил, однако виновным себя не признал.

Совладелец «Юлмарта» попросил знакомых, с которыми смог пообщаться, передать обращение к своим партнерам по бизнесу. В нем он просит воздержаться от поспешных шагов.

Статья Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело, не предусматривает реальный арест. Сам Костыгин попросил своих знакомых передать просьбу его бизнес-партнерам.

«Во время кризиса или шторма — главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», — отметил бизнесмен.

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