В Якутии собака спасла жизнь заблудившемуся в лесу хозяину

Якутск, , 09:07 — REGNUM Собака несколько дней провела на трассе около села в Якутии, дожидаясь людей, которые помогли бы её почти замёршему хозяину. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает ИА REGNUM.

Читайте также: Потерявшийся в августе амурчанин сам вышел из тайги

По данным SakhaPress.ru, на протяжении нескольких дней собака около одного из сёл Усть-Алданского района Якутии сидела на трассе. Местные жители решили подойти к собаке, а она повела их за собой в лес, где был обнаружен её полузамёрзший хозяин. Мужчина госпитализирован в больницу.

В настоящее время якутянин идёт на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области после двух недель поисков из тайги самостоятельно вышел житель Зейского района. Медикам мужчина был передан в стрессовом состоянии.