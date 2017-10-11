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Лесные пожары в Калифорнии названы самыми смертоносными в истории штата

Происшествия

Статистику о пожарах в штате предоставил департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты

Лос-Анджелес, США, 11 октября 2017, 09:12 — REGNUM  Лесные пожары на севере Калифорнии унесли жизни, по меньшей мере, 17 человек, еще 180 человек пострадали. В результате бесконтрольной стихии больше 2000 домов и административных зданий сгорели в огне, передает 11 октября издание AP.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее «ужасной трагедией» и сказал, что федеральное правительство поддерживает народ Калифорнии, столкнувшийся со стихией.

Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в восьми округах и обратился к Трампу с предложением объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. В этом случае на помощь властям штатам смогут прийти силы национальной гвардии и подавить 18 очагов возгорания, расположенных в горах.

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В издании ABC бушующую стихию назвали самой смертоносной в истории штата. Журналисты со ссылкой на департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты приводят статистику других крупных пожаров, зафиксированных в Калифорнии ранее.

  • Гриффит-Парк, округ Лос-Анджелес (октябрь 1933 года): 29 погибших
  • Холмы Туннель-Окленд, округ Аламеда (октябрь 1991 года): 25 погибших
  • Сидар, округ Сан-Диего (октябрь 2003 года): 15 погибших
  • Рэттлснейк, округ Гленн (июль 1953): 15 погибших
  • Луп, округ Лос-Анджелес (ноябрь 1966 года): 12 погибших
  • Иная, округ Сан-Диего (ноябрь 1956 года): 11 погибших
  • Хаузер-Крик, округ Сан-Диего (октябрь 1943 года): 11 погибших
  • Айрон Алпс Комплекс, графство Троицы (август 2008 г.): 10 погибших
  • Харрис, округ Сан-Диего (октябрь 2007): 8 погибших
  • Каньон, округ Лос-Анджелес (август 1968): 8 погибших

Напомним, ряд пожаров вспыхнули к северу от Сан-Франциско в ночь на воскресенье, 8 октября. Распространившись в радиусе 200 миль (322 км) пожары уничтожили в округах Напа и Сонома десятки виноделен, которые привлекают туристов со всего мира.

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Лесные пожары-2017