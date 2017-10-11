Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Симферополь, , 08:54 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Крыму деятельность ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 октября пресс-служба крымского управления ФСБ.

По информации ведомства, шестеро членов группировки действовали в Бахчисарайском районе полуострова.

«Следственным отделом УФСБ по республике Крым и городу Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по ч. 1−2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — международная религиозно-политическая партия, созданная в 1953 году для «восстановления справедливого исламского образа жизни». В России организация была признана террористической в 2003 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Чувашии к трем годам колонии приговорили одного из лидеров ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 46-летнего жителя Канаши, который на своей странице в социальной сети разместил материал экстремистского характера.

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В июне 2017 года в Самаре приговорили к восьми годам колонии строго режима 23-летнего жителя Киргизии, который находясь в России без регистрации, склонял граждан к участию в антиправительственных вооруженных формированиях в Сирии.

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