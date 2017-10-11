В Магадане госпитализированы четверо отравившихся в столовой школьников

Ягодное, Магаданская область, , 08:36 — REGNUM В Магадане сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку в школе №30, ученики которой отравились в местной столовой. Четверо из семи воспитанников госпитализированы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

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С признаками отравления 11 октября четверо учащихся школы №30 были госпитализированы, у них диагностирована острая кишечная инфекция. На амбулаторном лечении остались ещё три школьника.

При инспектировании деятельности школьной столовой был выявлен ряд нарушений, работа столовой остановлена до понедельника. Материалы расследования после получения результатов проб, взятых с продуктов и воды, будут направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 21 сентября шестеро учащихся школы №26 Абакана с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы в инфекционную больницу города. Информация об этом поступила в следственные органы.