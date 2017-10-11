Жительница Австралии изловила акулу голыми руками — видео

Мельбурн, Австралия, , 08:17 — REGNUM Поймать акулу голыми руками удалось жительнице Австралии Мелиссе Хатейер, купавшейся в бухте вблизи от Мельбурна. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald, видеозапись ицнидента доступна для просмотра в YouTube.

Женщина рассказала, что увидела небольшую акулу, которая испугалась людей и билась о камни. Хатейер пожалела хищницу и решила помочь ей добраться до открытого океана. Для этого ей пришлось загнать акулу на отмель, прыгнуть на нее сзади и схватить.

«Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила в океан», — пояснила Хатейер.

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Пловчиха призналась, что работает риэлтором и помогает людям менять места жительства, а в этом случае помочь пришлось акуле. Женщина также добавила, что не испугалась хищницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне посетителей пляжей испанской Майорки напугала голубая акула, подплывшая к самому берегу. Спасатели поймали и осмотрели хищницу, оказалось, что она серьезно травмирована гарпуном и рыболовным крюком. Акуле ввели успокоительное и усыпили, обеспечив «достойную смерть».

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