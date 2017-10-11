Смертельные взрывы в Прикамье: почему рвутся газовые баллоны

Пермь, , 08:35 — REGNUM В Пермском крае следственные органы проводят проверку по факту взрыва в трёхквартирном доме по ул. Советской в селе Плишкари Еловского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, предварительно установлено, что 10 октября 2017 года в частном одноэтажном доме произошёл хлопок бытового газа, в результате ударной волной дом частично разрушен.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном ГУ МЧС, в результате происшествия погибли два человека. Сначала под завалами обнаружили тело женщины, позже — мужчины. В ведомстве также отметили, что ударной волной разрушена центральная часть наружной стены и часть кровли в средней квартире.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, в доме проживало шесть человек. Отопление — печное. В ликвидации последствий происшествия задействовали 25 человек и девять спецмашин.

Изначально СМИ сообщали об одном погибшем. Позднее было найдено тело второго.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. На форумах и в соцсетях граждане задаются вопросом, почему произошла эта трагедия. Свою проверку ведут и пожарные.

Стоит отметить, что за три недели это второй случай взрыва бытового газа в жилых домах. Напомним, 28 сентября в трёхэтажном доме прогремел взрыв. Обошлось без разрушений, но один из жильцов с сильнейшими ожогами был госпитализирован.

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Также добавим, что в феврале 2017 года суд вынес приговор по резонансному уголовному делу, где фигурантом проходил экс-депутат сельского поселения. Он признан виновным в уничтожении чужого имущества. Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года было взорвано здание автовокзала в Чердыни. Таким образом мужчина выразил протест против расторжения с ним договора аренды. От ударной волны пострадал не только автовокзал, но и здания, расположенные поблизости. Ущерб составил более и 1,3 млн рублей. Экс-депутат приговорён к трём годам лишения в свободы условно и обязан возместить ущерб.

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