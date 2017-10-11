В Приморье пьяные рыбаки взяли на таран лодку полицейских

Владивосток, , 07:31 — REGNUM В Приморском крае по факту нападения на сотрудников транспортной полиции возбуждено уголовное дело. Их моторную лодку пытался протаранить катер, на котором находились два пьяных браконьера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

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Предварительно установлено, что двое полицейских в Хасанском районе патрулировали устье реки Нарва и высадились на берег, чтобы объяснить отдыхающим о незаконности рыбалки в этих местах. В ответ группа из 15 пьяных мужчин начала угрожать полицейским, пыталась отобрать у них оружие.

Правоохранители дважды выстрелили в воздух, вернулись в лодку, пытались отойти от берега, когда их догнал катер, и двое пьяных 31-летних мужчин начали их таранить, чтобы перевернуть судно, при этом угрожая расправой.

Полицейские ещё несколько раз выстрелили в воздух, в этот момент к ним подоспела подмога, злоумышленники были задержаны.

«Двое сотрудников транспортной полиции получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время им ничего не угрожает», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, мужчины заключены под стражу, каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что на Сахалине задержали двух сотрудников Росрыболовства по уголовному делу о получении взятки в размере 170 тыс. рублей от местного браконьера.