Директор Приморского океанариума увольняется после гибели дельфина

Владивосток, , 04:33 — REGNUM Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк подал рапорт об отставке после того, как накануне, 10 октября, погибла самка дельфина Ева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В официальном сообщении Приморского океанариума говорится, что самка дельфина получила острое респираторное заболевание, которое быстро перешло в пневмонию. Сотрудники учреждения сделали всё возможное, однако животное спасти не удалось, афалина Ева скончалась 10 октября.

На данный момент в дельфинарии Приморского океанариума дополнительно обследуют животных.

По словам директора океанариума Александра Михайлюка, он уже подал рапорт об отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский океанариум должен был открыться к саммиту АТЭС-2012 года, однако он заработал только осенью 2016 года. За это время в стенах учреждения погибло более 16 животных, по факту гибели ряда из них были возбуждены и теперь расследуются уголовные дела.