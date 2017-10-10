В Славгороде осуждена врач за несвоевременную помощь новорожденному

Славгород, Алтайский край, , 18:40 — REGNUM Суд вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего врача анестезиолога-реаниматолога в Славгороде, несвоевременные действия которой привели к гибели новорожденногоребенка из-за кислородного голодания, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю 10 октября.

Следствием установлено, что в сентябре 2014 года врач реанимировала младенца, родившегося с признаками кислородного голодания, и несвоевременно обеспечила ребенка кислородом. Женщина также должна была согреть ребенка, поместив его в теплыйкувез. В результате действий врача у ребенка произошло развитие легочной и сердечной недостаточности, от которой он скончался.

Следствием было установлено, что при своевременном и правильном оказании помощи ребенку его жизнь была бы спасена.

Медицинский работник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей). Суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2017 года Центральный суд Челябинска постановил взыскать сумму с родильного дома в пользу матери, новорожденныйребенок которой умер из-за ненадлежащего родовспоможения.

Читайте ранее в этом сюжете: Смерть младенца в роддоме Челябинска: мать отсудила деньги