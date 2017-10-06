Мёртвый младенец в мусорном баке: в Бийске не исключают умышленное убийство

Барнаул, , 10:12 — REGNUM Новорожденный ребёнок, тело которого обнаружили накануне рядом с мусорным баком, мог быть умышленно убит. Подробности инцидента, обнародованного накануне следственными органами, сообщают «Вести-Алтай».

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Первыми на страшную находку наткнулись дворники: пакет с телом ребёнка обнаружили подвешенным на ограждение. Прибывшим на место происшествия медикам скорой осталось только констатировать смерть новорождённой девочки. Версию о том, что произошедшее могло быть умышленным убийством, совершённым сразу после родов, выдвинули эксперты-криминалисты. Это подтвердила и дворник управляющей компании Валентина Колесникова.

«Там пуповиной были обмотаны шея и подмышки, там специально, убийство там», — полагает женщина.

Кстати, это не первый случай, когда от новорождённых бийчане избавляются подобным образом. Три года назад тело ребёнка уже находили прямо в подъезде одного из жилых домов. За то убийство мать получила два года лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один шокирующий случай произошел накануне в Новосибирской области. Жительница села Абрамово (Куйбышевский район) задушила двух своих малолетних детей — семилетнюю девочку и двухлетнего мальчика.

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