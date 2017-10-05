Жительница Бийска убила двух знакомых

Бийск, Алтайский край, , 10:01 — REGNUM 29-летняя жительница Бийска, убившая двух мужчин в результате ссоры, предстанет перед судом, сообщает 5 октября пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ноябре прошлого года к женщине в гости пришел знакомый. После распития спиртного между ними разгорелась ссора, в результате которой злоумышленница нанесла мужчине ножевое ранение в область шеи.

Мужчина скончался на месте. После этого обвиняемая с двумя своими знакомыми отвезла тело жертвы в лесной массив и там закопала.

Вернувшись домой, компания продолжила распивать спиртное. Во время застолья женщина вновь поссорилась с одним из мужчин, в результате чего нанесла ему несколько ударов табуретом по голове, а после ранила ножом в область шеи.

Мужчина скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело в квартире обвиняемой.

Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). К уголовной ответственности также привлекли второго мужчину, который за материальное вознаграждение помог обвиняемой скрыть следы первого убийства.

Ранее сообщалось, что житель Ярославля в результате ссоры убил своего знакомого, ударив его ножом в область сердца. Злоумышленник хранил труп в своей квартире в течение двух дней, после чего решил закопать его в подвале.

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