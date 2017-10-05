В Бийске нашли мертвым новорожденного ребенка

Бийск, Алтайский край, , 08:36 — REGNUM Во дворе одной из бийских многоэтажек обнаружено тело новорожденного ребенка. Младенец был завернут в пакет, сообщает 5 октября пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю.

По факту обнаружения тела новорожденного проводится доследственная проверка. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи просят граждан, которым что-либо известно о случившемся, сообщить информацию в региональное управление СКР.

Также следователи заинтересованы в сведениях о женщинах, недавно находившихся на последних сроках беременности и оставшихся без младенца, и о беременных, которые внезапно исчезли с постоянного места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября тела двух младенцев были обнаружены в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. По данным следствия, петербурженка, не состоявшая на учете в женской консультации, родила мертвыми двух детей 3 октября. Для определения точной причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится доследственная проверка.

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