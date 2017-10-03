Против управделами правительства Алтайского края возбудили дело

Барнаул, , 12:05 — REGNUM В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства региона, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый организовал покупку у единственного поставщика трех иномарок стоимостью более 18 млн руб. для нужд подведомственного управления автохозяйства. Финансовые средства на покупку транспортных средств были выделены из краевого бюджета, они предусматривались для программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления.

«В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.