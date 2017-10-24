Вторник, 24 Октября 2017 года
01:00:06 МСК

Почему случилась крупнейшая трагедия в истории ракетостроения?

Происшествия

57 лет назад произошел взрыв опытной межконтинентальной ракеты Р-16 на стартовой площадке полигона Байконур. В результате погибло 74 человека, в том числе главный маршал артиллерии Неделин

87
Почему случилась крупнейшая трагедия в истории ракетостроения?
Иллюстрация: Ильшат Мухаметьянов (с) ИА REGNUM
Ракета Р-16

Леонид Нерсисян, 24 октября 2017, 00:05 — REGNUM  

24 октября 1960 года на космодроме Байконур произошла самая крупная в истории ракетостроения трагедия — во время предстартовой подготовки взорвался прототип межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-16. Жертвами происшествия, по официальным данным, стали 78 человек, в том числе и главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), главный маршал артиллерии Неделин М. И. В СССР информация о трагедии была засекречена, однако информация всё равно просочилась в западные СМИ, тем не менее лишь в 1989 году происшествие впервые было упомянуто в журнале «Огонёк», а в 1994 году были рассекречены все архивные данные. Кроме того, имеются и неофициальные источники, указывающие на то, что погибших могло быть 92, а то и 126 человек. Что же стало причиной этой ужасной катастрофы?

42
Парад артиллерийских частей в Белграде после его освобождения. 7 ноября 1944
Парад артиллерийских частей в Белграде после его освобождения. 7 ноября 1944

Ракета Р-16 — первая эффективная МБР в СССР

Первой советской МБР стала небезызвестная Р-7, которая к тому же впервые в мире вывела на орбиту искусственный спутник Земли и человека (в рамках линейки ракет «Союз» используется для вывода космонавтов в космос и по сей день). Но в качестве вооружения Р-7 была крайне непрактична и не обеспечивала надёжного ядерного сдерживания в холодной войне с США. Это было связано с крупными габаритами ракеты, требовавшими постройки дорогого пускового устройства (при этом создание шахтной пусковой установки было невозможным), очень долгой предстартовой подготовкой (12 часов), при этом в заправленном состоянии модернизированная МБР Р-7А могла находиться не более 30 суток. Именно по этой причине максимальное количество Р-7А, стоящих на боевом дежурстве, так и не превысило шести единиц. Большая часть эксплуатационных сложностей Р-7 была связана с используемым топливом — жидким кислородом (окислитель) и керосином (горючее). США уже тогда (в 1959—1961 годах) имели развёрнутые в Турции ракеты средней дальности, имевшие намного более высокие эксплуатационные характеристики, да и количество МБР было немалым — более 60 единиц к 1961 году.

54
Братья Янгели. 1925
Братья Янгели. 1925

Решение создавшейся проблемы потребовало срочного создания новой МБР на высококипящих компонентах топлива (все составляющие имеют температуру кипения выше нуля градусов по Цельсию). Спешка привела к тому, что перед разработчиками была поставлена крайне сложная задача — приступить к лётно-конструкторским испытаниям уже в 1960 году (при официальном начале работ в 1959 году), а серийное производство начать в 1962 году. Топливом для новой двухступенчатой ракеты стал окислитель АК-27И (раствор тетраоксида диазота в азотной кислоте) и горючее — несимметричный диметилгидразин (НДМГ). Эти вещества при утечке крайне токсичны и легко воспламеняемы. Однако в отличие от Р-7 новая ракета могла устанавливаться в шахты и запускаться через 30 минут после получения приказа (с условием, что МБР находится в наивысшей степени боевой готовности). Хоть этот показатель всё равно уступал американским показателям, но уже позволял развернуть большое число ракет и обеспечить ядерное сдерживание. Максимальная дальность полёта Р-16 составляла в зависимости от массы боеголовки от 11 до 13 тысяч километров. За время производства было развёрнуто 186 пусковых установок Р-16.

66
Генерал Александр Мрыкин — председатель научно-технического комитета РВСН
Генерал Александр Мрыкин — председатель научно-технического комитета РВСН

Трагедия на Байконуре случилась из-за спешки и халатности

Как мы выше уже отметили, сроки на создание ракеты Р-16 были даны очень небольшие — на год меньше, чем рассчитывали разработчики. Саму дату первого испытания тоже взяли «с потолка» — заставив конструкторов уложиться к годовщине Великой Октябрьской революции. При этом некоторые системы ракеты всё ещё были недоработаны, например, система пиромембран. Именно здесь и произошёл первый сбой — 23 октября в 18:00 при подаче сигнала на прорыв пиромембран магистрали окислителя 2-й ступени самопроизвольно произошёл подрыв пиромембраны магистралей горючего 1-й ступени и подрыв пиропатронов отсечных клапанов газогенератора 1-го блока маршевого двигателя 1-й ступени. При этом Р-16 с прорванными мембранами могла находиться на стартовой площадке не более 24 часов, после чего ракету нужно было доставить на завод и готовить к повторному пуску не менее месяца. Поэтому было принято решение устранить дефекты на месте, чем и занимались специалисты первую половину дня 24 октября. Несмотря на замечания некоторых конструкторов относительно опасности работ над заправленной ракетой, останавливать процесс не стали, в чём была и прямая ответственность погибшего позже маршала Неделина. По воспоминаниям одного из участников событий, маршал Неделин заметил: «Что я буду говорить Никите? Ракету доработать на старте, страна ждёт нас». И для того, чтобы подать пример остальным, маршал проводил всё время рядом с заправленной ракетой. На стартовой площадке постоянно находилось более 100 человек, в том числе и главный конструктор Михаил Янгель, и заместитель министра общего машиностроения Л. А. Гришин.

71
Пожар
Пожар

24 октября в 18:45 была объявлена 30-минутная готовность к пуску и начато выставление в ноль программного токораспределителя. В этот момент произошёл несанкционированный запуск двигателя 2-й ступени, что привело к взрыву ракеты. Одновременно с запуском двигателя автоматически включилась и кинокамера, зафиксировавшее всё произошедшее. 74 человека, в том числе и маршал Неделин, погибли сразу, ещё 4 человека, в том числе Л. А. Гришин, умерли позже от ожогов в госпитале. Единственным, что осталось от маршала Неделина, оказалась оплавленная звезда Героя СССР. Главный конструктор М. К. Янгель не погиб лишь по одной причине — он вместе с А. Г. Иосифьяном (член Госкомиссии, главный конструктор и директор Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики) и А. Ф. Богомоловым (член Госкомиссии, главный конструктор ОКБ МЭИ) отошёл курить в специально отведённое для этого помещение.

75
Лев Берлин — заместитель главного конструктора ОКБ «Южное», погибший 24 октября 1960
Лев Берлин — заместитель главного конструктора ОКБ «Южное», погибший 24 октября 1960

Главной причиной катастрофы было признано грубейшее нарушение мер безопасности. К сожалению, жизнь многих людей была отдана за бессмысленную возможность руководства СССР «покрасоваться» в «красный» день календаря. При этом после трагедии погибшие даже не получили достойных почестей и памяти в течение более чем 30 лет.

81
Леонид Ильич Брежнев — председатель комиссии по расследованию байконурской катастрофы
Леонид Ильич Брежнев — председатель комиссии по расследованию байконурской катастрофы
regnum author Леонид Нерсисян
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
REGNUM: ничто не забыто