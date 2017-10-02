На Алтае осудили бывшую начальницу отдела Минсельхоза за получение взяток

Барнаул, , 10:23 — REGNUM В Горно-Алтайске осудили бывшую начальницу отдела комплексного развития сельских территорий регионального Министерства сельского хозяйства Людмилу Растворову за получение взяток на общую сумму 800 тыс. рублей, сообщает 2 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтаю.

Суд установил, что в 2014—2015 году при предоставлении и распределении субсидий из бюджета чиновница получала взятки за принятие положительного решения о выделении фермерам грантов в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Общая сумма взяток составила более 800 тыс. рублей.

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Суд признал Растворову виновной в совершении шести эпизодов по статье «получение взятки должностным лицом в крупном размере» и трех эпизодов по статье «получение взятки должностным лицом в значительном размере».

«Судом назначено наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», — сообщили в СК.

Кроме того, суд лишил ее права занимать соответствующие руководящие должности в государственных органах сроком на пять лет.

Напомним, в Алтайском крае в середине июля за дачу и получение взяток суд приговорил бывшего заместителя губернатора региона, начальника Главного управления образования и молодежной политики Юрия Денисова к восьми годам лишения свободы и штрафом в размере 4,5 млн рублей, его жену Татьяну Денисову — к пяти годам условно со штрафом в размере 1,7 млн рублей.

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