В Барнауле судят главаря преступной банды с многолетним стажем

Барнаул, , 08:12 — REGNUM На Алтае идет суд над 64-летним жителем Рубцовска за создание банды для совершения особо тяжких преступлений, сообщает старший прокурор отдела государственных обвинителей Елена Ошовская.

Сообщается, что в 2005 году мужчина вместе со своим знакомым подорвал автомобиль вневедомственной охраны, чтобы завладеть орудием. В результате пострадали двое сотрудников, один из них скончался.

В 2007 году члены банды напали на стрелка военной части в селе Поспелиха. Ранив женщину, они завладели служебным карабином. Используя это оружие, в 2010 году бандиты напали на сотрудника АЗС в Рубцовске и, выстрелив ему в голову, украли дневную выручку.

Спустя пять лет главарь банды, соучастник которого уже умер, предложил своему племяннику нападать на почтальонов, чтобы красть деньги, предназначенные для выплаты пенсий.

Нарушители были задержаны после того, как совершили два нападения и готовили третье. Алтайский краевой суд начал рассмотрение дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержана банда молодых людей, подозреваемых в хищении магазинов и салонов связи «Евросеть» и «Связной». В течение двух лет они обворовывали магазины, однако избегали реального наказания, так как были несовершеннолетними.

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