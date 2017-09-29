В Барнауле управляющая компания ответит за травму ребенка

Барнаул, , 07:56 — REGNUM Суд взыскал компенсацию с одной из управляющих компаний Барнаула за моральный вред, причиненный ребенку в результате падения с турника, сообщает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Яна Текутьева.

Сообщается, что девочка соскользнула с турника и при падении на насыпь мелких камней получила открытый перелом обеих костей предплечья со смещением.

Судебные инстанции установили, что покрытие детской площадки не является ударопоглощающим и не соответствует требованиям безопасности.

По действующему законодательству, управляющая компания обязана содержать придомовую территорию в состоянии, безопасном для жизни и здоровья граждан.

Компания оспорила решение о взыскании компенсации в краевом суде, однако и там согласились с выводом суда о наличии вины управляющей компании в инциденте.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на ребенка, гулявшего на детской площадке, упала строительная плита. В результате он получил травму пяточной кости. По факту случившегося организована доследственная проверка.

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