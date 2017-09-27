В Новоалтайске 20-летний парень из мести порезал отца своей возлюбленной

Новоалтайск, Алтайский край, , 09:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае расследуют уголовное дело в отношении 20-летнего парня, который из чувства мести и ревности напал с ножом на отца своей возлюбленной и причинил тяжкий вред его здоровью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело в отношении молодого человека заведено по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Следствием установлено, что в сентябре 2017 года обвиняемый, ранее переехавший на постоянное место жительство в другой регион, вернулся в Новоалтайск с целью отомстить своей возлюбленной, которая прекратила с ним отношения», — говорится в сообщении.

Молодой человек пришел в дом своей возлюбленной, и напал с ножом на ее отца. 51-летнему мужчине были нанесены множественные удары по телу, причинившие тяжкий вред здоровью. Смерти удалось избежать только потому, что потерпевший оказал активное сопротивление, а драка была остановлена соседями, подоспевшими на помощь.

Суд постановил заключить молодого человека под стражу по ходатайству следствия. Сейчас правоохранители готовят доказательную базу по делу, расследование продолжается.

Ранее в Новоалтайске найден мёртвым таксист. 42-летнего мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили на берегу реки Чесноковка. Предварительно установлено, что к месту происшествия таксист прибыл на автомобиле, который им использовался в качестве перевозки пассажиров.

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