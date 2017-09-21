В Барнауле установят ответственных за поражение подростка электротоком

Барнаул, , 13:26 — REGNUM В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту поражения электротоком 16-летнего подростка, которому в результате ампутировали обе руки, сообщает 21 сентября пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы намерены установить причины, по которым барнаулец смог оказаться вблизи линий электропередач, и установить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию электросетей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Если будет доказана вина лиц выполнивших работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то им грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Ранее ИА REGNUM подробно освещало этот инцидент в поселке Спутник города Барнаула.

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8 июня 2017 года для спасения котенка на дереве подросток забрался на бойлерную и попытался пройти к дереву по металлической трубе. В результате он случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над указанной трубой. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция по ампутации предплечий обеих рук.

Правоохранительные органы полагают, что бойлерная, на которую забрался подросток, была расположена в непосредственной близости от охранной зоны высоковольтной линии электропередач с нарушением законодательства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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