На Барнаульской ТЭЦ-2 прошли соревнования пожарных

Барнаул, , 07:31 — REGNUM 20 сентября на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании (СГК) прошли соревнования добровольных пожарных формирований среди структурных подразделений станции. Как сообщили в управлении по внешним связям СГК, мероприятие проводится в целях повышения уровня теоретической и практической подготовки сотрудников, готовности к выполнению задач по ликвидации возгораний совместно с пожарными подразделениями.

Соревнования состояли из двух частей: теоретической — теста на знание противопожарных норм и правил, а также практической, включающей в себя четыре этапа. Практическая часть проходила на учебно-тренировочном полигоне. Энергетикам предстояло преодолеть различные препятствия в виде коридора дезориентации и деревянного бума, осуществить ликвидацию очага возгорания с применением специальных средств защиты и пожаротушения. Одним из самых зрелищных стал этап соревнования в стрельбе водой из пожарного рукава по стенду-мишени. Участникам было необходимо попасть четко в центр мишени, где расположено отверстие, через которое вода попадает в специальную ёмкость. Уровень наполнения ёмкости контролирует датчик, связанный со звуковым сигнализатором. Сигнал раздавался только при наполнении ёмкости до расчетного уровня и оповещал об окончании забега.

Всего в соревнованиях приняли участие представители семи подразделений станции. По итогам теоретической части лидерами стали команды турбинного, котельного и цеха топливоподачи. На полигоне наиболее быстро и эффективно выполнили поставленные задачи команды электрического, химического и турбинного цехов. По совокупности всех показателей лучшим добровольным пожарным формированием Барнаульской ТЭЦ-2 была признана команда турбинного цеха, второе и третье место заняли представители котельного и химического цехов соответственно.

«На теплоэлектростанциях требования к пожарной безопасности чрезвычайно велики. Провоцирующих возгорание факторов здесь очень много. И, надо признать, что при возникновении возгораний наши сотрудники всегда действовали слаженно, быстро и правильно. Однако мы стремимся повышать уровень специальных знаний и навыков у коллектива. Соревнования и тренировки, считаю, для этого наиболее эффективны», — отметил директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов,.