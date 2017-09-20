Два человека погибли после взрыва газа на Алтае, возбуждено уголовное дело

Барнаул, , 15:47 — REGNUM На Алтае в результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов села Луговое Каменского района погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом 20 сентября сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днём 9 сентября в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома, хозяева и их гости самостоятельно попытались починить газовый баллон. В это время один из присутствующих зажёг спичку и поднёс к баллону, после чего произошло возгорание газовоздушной смеси.

В результате происшествия пять человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. 17 сентября двое из пострадавших скончались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен необходимый комплекс судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме в городе Моршанске Тамбовской области. Находившийся в квартире мужчина погиб от ожогов. Из дома эвакуировали около 300 человек, некоторым пришлось временно поселиться в гостинице.

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