В Барнауле в результате пожара погибли два человека

Барнаул, , 11:08 — REGNUM В Барнауле проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара в частном жилом доме. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

18 сентября при тушении пожара в частном жилом доме в Октябрьском районе города Барнаула были обнаружены тела 85-летней хозяйки и её 71-летнего соседа.

По предварительным данным, в доме, где проживала женщина со своей семьей, произошло возгорание. Из-за задымления хозяйка не смогла самостоятельно выбраться из помещения. Проживавший по соседству мужчина попытался вывести её из горящего дома, однако сам получил отравление продуктами горения.

Сейчас проводится установление всех обстоятельств произошедшего и причин возгорания. Специалисты проводят пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 сентября Управление СК РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеж. Пожар в учреждении произошел вечером 15 сентября. При его тушении в одном из корпусов были обнаружены тела двух мужчин 1952 и 1960 года рождения.

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