В Барнауле на проспекте Ленина произошел пожар

Барнаул, 15 сентября 2017, 09:07 — REGNUM В Барнауле 15 сентября в административном здании на проспекте Ленина, 163, где располагается бар-клуб «Nobar», произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании одного из помещений на втором этаже здания поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10:58 по местному времени. К моменту прибытия пожарных персонал и посетители самостоятельно покинули помещение.
Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте происшествия работало 29 пожарных и девять единиц техники. Прибыли также экипаж полиции и карета скорой помощи.
На данный момент пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания выясняется.
Ранее в Барнауле в районе ТЭЦ — 2 загорелась установка для охлаждения горячей воды. По информации МЧС, горела деревянная обшивка установки. Как сообщали очевидцы, пожар был крупным. Пострадавших нет.
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