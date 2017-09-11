ДТП с тремя погибшими на Алтае: дело передано в суд

Барнаул, , 08:56 — REGNUM Прокуратура Алтайского края направило в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса, по вине которого в результате ДТП погибли три человека, 29 пострадали, сообщает 11 сентября пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, водитель автобуса «Higer» 4 января 2017 года перевозил пассажиров из Новосибирска в Бийск. На 235 км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью» и автобусом «ЛАЗ».

В результате происшествия водитель и двое пассажиров «ЛАЗа» скончались на месте, 29 человек получили ранения различной степени тяжести, из них четверым был причинён тяжкий вред здоровью.

По данному факту в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

«Причиной нарушения обвиняемым правил дорожного движения явилось переутомление, возникшее в результате длительного несоблюдения установленного режима труда и отдыха», — пришло к выводу следствие.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Косихинский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

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