В Алтайском крае пять человек пострадали при взрыве газа

Барнаул, , 05:00 — REGNUM Взрыв бытового газа произошел в одном из жилых домов села Луговое Каменского района Алтайского края, пострадали пять человек. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Инцидент произошел днем 9 сентября в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, люди, находившиеся в квартире на первом этаже, самостоятельно пытались починить газовый баллон.

Во время манипуляций с баллоном произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали пять человек, присутствовавших в квартире. Их госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме в городе Моршанске Тамбовской области. Находившийся в квартире мужчина погиб от ожогов. Взрыв был такой силы, что повредил перекрытия здания. Из дома эвакуировали около 300 человек, некоторым пришлось временно поселиться в гостинице. Дом был полностью восстановлен к концу августа.

Читайте также: Взрыв газа под Тамбовом: разрушенный дом восстановили полностью

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Названо число пострадавших от взрыва газа в Бельгии