Ужасный грохот и вспышка: ЧП на электросетях в Барнауле

Барнаул, , 15:34 — REGNUM Единый день голосования в Барнауле был омрачён незначительным происшествием из-за которого часть зданий в Индустриальном районе города на короткое врем осталась без электроэнергии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл во дворе дома по улице Энтузиастов, 47. «Был ужасный грохот и вспышка. Перепугались все. Потом пошёл дым. Куски горящего провода разлетелись по стоянке», — сообщил один из очевидцев в группе «Барнаул22».

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, ЧП произошло, когда крановщик при подъеме самовольно установленных гаражей зацепил провод высоковольтных линий электропередач.

«В результате перехлеста проводов произошло короткое замыкание без последующего горения. В течение 5 минут электричество было восстановлено в полном объеме», — отметили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня в Барнауле выбирают депутатов Барнаульской городской думы.