Алтайский губернатор: свиньи на прогулке могут стать источником чумы

Барнаул, , 13:33 — REGNUM Угроза африканской чумы свиней, очаг которой распространился уже на десятки областей Омской области, вынуждает властей Алтайского края усилить профилактическую работу и предпринять ряд других мер. Ведь эпидемия может обернутся большими потерями алтайскому животноводству: общее поголовье свиней во всех видах хозяйств региона превышает 600 тысяч. Об этом заявил глава Алтайского края Александр Карлин в ходе общения с журналистами, состоявшегося накануне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для борьбы с заразой в рамках утверждённой на днях ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса в Алтайский край и распространения на его территории африканской чумы свиней» предусмотрено приобретение спецтехники для дезинфекции, лабораторного оборудования, установки для уничтожения биологических отходов, холодильных камер для хранения задержанных животноводческих грузов и средства индивидуальной защиты. На эти цели планируется израсходовать более 38,5 млн. рублей. Уже приобретены 6 крематоров и две холодильные камеры.

Одним из путей заражения африканской чумой свиней губернатор назвал контакт домашних животных с дикими, в частности, диким кабаном.

«В некоторых сельских территориях домовладельцы нарушают условия содержания домашних свиней. Просто выпускают их прогуляться. Это все может привести к заносам опасного заболевания на подворье. По оценкам специалистов, распространение на территории Омской области проходило именно таким образом», — пояснил Александр Карлин.

По его словам, немаловажно и то, что Алтайский край стал одним из первых регионов, в которых была принята госпрограмма «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013 — 2018 годы». За 4 года она позволила реконструировать 262 и законсервировать 58 объектов. В настоящее время производится реконструкция еще 16 скотомогильников.

«Ветеринарная служба края также оснащена специальным оборудованием, которое позволяет провести утилизацию зараженных биопродуктов, включая трупы павших животных, на месте. Таким образом минимизируется угроза распространения заразы при транспортировке отходов до скотомогильника», — пояснил глава Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с июля 2017 года в Омской области выявили 28 очагов африканской чумы свиней в 48 населённых пунктах. К 4 сентября уничтожено уже порядка 14,3 тыс. голов свиней.

В целом по России с 1 августа по 1 сентября 2017 года в России было зафиксировано 62 очага африканской чумы свиней, в том числе по два — в Краснодарском крае и в Нижегородской области, 10 — во Владимирской области, пять — в Волгоградской области, 19 — в Саратовской области, 19 — в Омской области, по одному — в Ивановской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской областях.

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