На Алтае с лесными пожарами справились путем закрытия нелегальных пилорам

Барнаул, , 13:15 — REGNUM На Алтае с некоторых пор есть такая «примета»: если в лесах близ населённых пунктов участились пожары — ищи «чёрных лесорубов». В её правдивости этим летом убедились алтайские активисты ОНФ. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю они провели рейд в окрестностях села Акутиха (Быстроистокский район Алтайского края). Об итогах этой работы корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

«Выяснилось, что в селе работали девять пилорам и только три из них — законно. Одни принимали меры по соблюдению требований пожарной безопасности, а остальные представляли угрозу. В основном они находились на территории частных подворий, и к ним не применялись требования пожарной безопасности по аналогии с промышленными предприятиями», — отмечают в ОНФ.

Интересно, что к концу августа 2017 года, после того, как все эти шесть нелегальных пилорам в Акутихе были закрыты, ситуация с лесными пожарами в окрестностях села стабилизировалась.

«Пожары прекратились, как только надзорные органы, общественники и неравнодушные жители взяли на контроль работу местных пилорам. Хотя до проведения рейда почти в одном и том же квадрате (в 17 км от Акутихи) ежегодно случались десятки пожаров, и село являлось одной из самых проблемных точек на карте Алтайского края», — отмечают активисты ОНФ.

Вместе с тем, по наблюдению ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, похожая ситуация сложилась в ряде других муниципалитетов: всего на территории частных подворий региона работает около 70 нелегальных пилорам.

«Огонь грозит уничтожением не только лесам, но и населенным пунктам, а проблемных точек в регионе остается не мало. Поэтому мы намерены вместе со спасателями продолжить проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в области пожарной безопасности», — заявил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков.

Всего по данным минприроды Алтайкого края, с начала пожароопасного сезона, который начался в регионе 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 223 пожара. Огнём пройдена площадь 160,18 га. Основной причиной возникновения лесных пожаров стали грозовые разряды (таковых зарегистрировано уже 130). Из-за нарушения правил пожарной безопасности населением в регионе случилось более 80 пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициаторами рейда, проведанного в Акутихе, стали эксперты региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. К ним присоединились представители Главного управления МВД России по Алтайскому краю, регионального министерства природных ресурсов и экологии, районной и сельской администраций Быстроистокского района. Мероприятие проводилось в начале июля 2017 года.

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