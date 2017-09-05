На Алтае будут судить банду, вымогавшую деньги у военнослужащих

Барнаул, , 08:06 — REGNUM Следователи Алтайского края завершили расследование уголовного дело в отношении 11 членов организованной группы, которые обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, похищении людей, самоуправстве и незаконном обороте наркотиков, сообщает 5 сентября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Следователи установили, что с января 2014 года по август 2015 года 11 обвиняемых совершили в общей сложности 43 эпизода преступной деятельности на территории Алейска и Алейского района. От действий преступников пострадали военнослужащие-контрактники войсковой части 41 659.

Так, в декабре 2014 года преступники обманным путём завладели автомобилем 20-летнего контрактника, после чего продали его, а деньги поделили между собой. Также участники банды требовали от военнослужащих деньги от 2,5 до 120 тыс. рублей, угрожая при этом применением насилия.

«В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования «бандитов», их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни», — добавили в СК.

Отмечается, что от преступных действий членов группы пострадали 36 человек. В августе 2015 года один из военнослужащих обратился в полицию, после чего сотрудники по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД задержали преступников.

Участников группы, ранее судимых за аналогичные преступления, суд заключил под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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