В Алтайском крае 5-летний ребёнок выпал из окна многоквартирного дома

Барнаул, , 14:19 — REGNUM В Барнауле 27 августа 5-летний ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома. Ребёнок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, в настоящее время он находится в палате интенсивной терапии, сообщает 28 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, женщина оставила трёх своих малолетних детей одних в квартире. В отсутствии взрослых, малыш открыл окно и упал, не удержав равновесия.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следственное комитет в очередной раз обращает внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних, не оставлять своих детей без присмотра. «Минуты, на которые вы отвлечетесь, могут стать последними в жизни Ваших детей».

Напомним, по данным регионального СК РФ, за 2017 год зарегистрировано уже более 10 случаев падения детей из окон многоэтажных домов. Так, с 29 июля по 4 августа четверо детей были доставлены в больницы с травмами, полученными при падении с высоты. В каждом случае ребёнок находился без родительского присмотра.

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