В Новоалтайске судят банду чёрных лесорубов

Барнаул, , 08:21 — REGNUM Банду черных лесорубов, орудовавшую по ночам на территории Озерского лесничества (Первомайский район Алтайского кая), судят сегодня, 24 августа, в Новоалтайском городском суде. Как сообщает минприроды Алтайского края, в организованную преступную группу, состоявшую из трех бригад, входили порядка 10 человек. Это жители близлежащих населенных пунктов: Боровиха, Повалиха, Казачий, Сибирский. Незаконными рубками деревьев, а так же хищением сухостойной древесины банда занималась на протяжении двух лет.

«Ущерб, нанесенный окружающей среде, в частности лесному фонду РФ, подлежащий возмещению в результате преступной деятельности организованной группы составил более 10 млн. рублей. Незаконно заготовленная древесина перерабатывалась на пилорамах и в дальнейшем реализовывалась в целях получения постоянного незаконного дохода», — пояснили в минприроды.

Всего в январе-июне 2017 года на территории Алтайского края зафиксировано 117 случаев незаконных рубок общим объемом — 1427,3 куб. м. Сумма причинённого правонарушителями ущерба лесам составила 11 436 тыс. руб.

В органы внутренних дел направлено 83 материала по фактам незаконных рубок, по 70 из них возбуждены уголовные дела (по ст. 260 УК РФ). Кроме того, по 30 фактам — возбуждены дела об административных правонарушениях (по ст. 8.28 КоАП РФ). В общей сложности по уголовным и административным делам предъявлено 178 исков о возмещении ущерба, причиненного лесам Российской Федерации, на сумму 6012,4 тыс. руб.

Месте с тем, в управлении лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского краяувеличение количества исковых заявлений связывают с установлением правоохранительными органами виновников правонарушений прошлых лет в текущем отчетном периоде.

Одно из наиболее резонансных дел рассматривается сейчас в Заринске. Там судят главу-лесоруба из Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова. Изобличить «лесной бизнес» помогло расследование ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес алтайского чиновника довели до суда: как лес китайцам продавали