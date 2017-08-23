Алтайский край атаковали тропические насекомые

Барнаул, , 13:35 — REGNUM Уходящее лето жителям Алтайского края запомнится не только тропическим климатом, но и обилием тропических насекомых, не весть как прижившихся в сибирском регионе.

Как сообщают «Вести-Алтай», опасных гостей из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии обнаружили недавно в Бийске. Речь идет о тигровом комаре (aedes albopictus), который переносит энцефалит, гепатит, лихорадку Денге и вирус Зика. Учёные говорят, что их в Сибирь привезли туристы: на вещах, чемоданах, автомобильных шинах. Если зимой будет так же тепло, а летом так же влажно, стать переносчиками опасных вирусов на Алтае эти комары могут через пару лет.

«У нас всё-таки какая бы ни была южная, но она Сибирь, и в вегетационный период вот этих комаров, которые являются паразитарными и инвазийными для человека, они не успевают у нас развиться. Я имею в виду, в железах комара не успевают пройти полный цикл, следовательно, опасаться нам этих комаров не стоит, что вдруг возникнет это заболевание», — успокоила доктор биологических наук, профессор, член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.

Тем временем барнаульцы в социальных сетях обсуждают нашествие богомолов. Эти насекомые впечатляют горожан экзотическим видом и шокируют агрессивным поведением. По словам очевидцев, богомолы заполонили улицы города, дачные участки, даже дома и квартиры.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета Ирина Кудряшова напомнила, что под воздействием гормонов самки богомолов поглощают своих самцов, а иногда и детёнышей, могут съедать даже небольших птиц, грызунов, змей.

«Специально они на людей не нападают, конечно же, и люди могут только спровоцировать какие-то неприятные последствия, если подсунут палец их достаточно жёстким хватательным конечностям, но сами по себе они не будут нападать. Но надо заметить, что богомолы достаточно агрессивные, то есть они не будут убегать, если вы им будете угрожать, они будут сами нападать», — поясняет эксперт.

Между тем в Рубцовске замечен один из самых опасных ядовитых членистоногих — тропический паук Сак. Его укус приводит к некрозу тканей, но выгнать членистоногого из дома и практически невозможно: насекомое быстро бегает, может прыгать.

Напомним, в мае 2017 года в Алтайском крае наблюдалось нашествие тарантулов. Огромных пауков встречали в Барнауле, Заринском и Завьяловском районах, а также — на озере Большое Яровое. Их появлению, как говорят энтомологи, тоже способствовала теплая зима и нашествие тарантулов в соседнем Казахстане.

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Также в конце мая жителей региона досаждали довольно крупные виды мошки с ядовитой слюной. Их агрессивность и огромное количество эксперты тоже связывают с высокой влажностью и теплом.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, природные катаклизмы, которые в избытке переживает Алтай в последние годы, ведущий климатолог Алтайского классического университета Наталья Харламова объясняет глобальным потеплением, которое отмечается на всей территории земного шара. По ее словам, начиная с 1838 года, годовая температура в Барнауле и его окрестностях повысилась более чем на три градуса.

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