В Алтайском крае суд избрал меру пресечения главе администрации поссовета

Барнаул, , 09:39 — REGNUM В Алтайском крае суд поместил под домашний арест 44-летнего главу администрации одного из муниципальных образований Благовещенского района, сообщает 23 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Отмечается, что мужчина помещён под домашний арест на период предварительного расследования уголовного дела.

По версии следствия, в 2015 году мужчина организовал продажу кафе в Благовещенском районе края своему родственнику по заниженной стоимости, причинив ущерб поселковому совету на сумму более 450 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время следователи осуществляют сбор и процессуальное закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.