В Бийске задержан начальник отдела транспорта по подозрению в мошенничестве

Барнаул, , 13:10 — REGNUM Следователями Алтайского края возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего начальника отдела транспорта и связи Бийска по подозрению в мошенничестве, сообщает 22 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2015 года попросил своих подчинённых изготовить фиктивные документы по перевозке граждан, имеющих право на льготный проезд.

На основании этих документов со счета бийского МУП «ГТД Центр» на счет подконтрольного ему лица были перечислены денежные средства на сумму более 700 тыс. рублей. Более 600 тыс. рублей позже были переданы чиновнику.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В настоящее время чиновник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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