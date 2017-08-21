Барнаул, , 09:47 — REGNUM В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, в период с 22 по 28 августа местами ожидается высокий уровень пожароопасности, сообщает 21 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Сухая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают населению быть предельно внимательными при обращении с огнём: не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на природе, не бросать непотушенные спички и сигареты, не позволять детям играть с огнём.

«Практически во всех случаях возникновения пожаров — это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан», — добавили в МЧС.

Несмотря на запреты, в населённых пунктах продолжаются поджоги сухостоя и сжигание мусора. При этом запрет на работы с открытым огнём касается не только населения, но и сельхозпроизводителей, лесозаготовителей, строителей и других организаций, деятельность которых связана с применением пожароопасных средств.

Подразделения МЧС РФ находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.