В Барнауле на детсадовской прогулке ребенку оторвало палец

Барнаул, , 10:21 — REGNUM Во время прогулки одном из детских садов Барнаула 6-летнему мальчику оторвало фалангу указательного пальца, когда он засунул руку в конструкцию карусели, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По факту получения телесных повреждений малолетним следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности населения).

Во время происшествия мальчик находился в игровой зоне частного детского сада, расположенной на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Оставшись без должного внимания со стороны воспитателя, ребенок начал играть с каруселью и поместил палец в крутящуюся металлическую конструкцию. В результате ему отрезало конечную фалангу указательного пальца на правой руке.

Сразу после инцидента ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям сотрудникам детского сада, ответственных за безопасное пребывание детей в учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.

Заметим, что подобный случай — не первый в Барнауле. ИА REGNUM уже сообщало, что установленные на детских площадках тренажёры калечат детей. В 2015 году от каруселей пострадали, как минимум, трое детей, один из которых лишился части пальца.

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