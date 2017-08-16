В Бийске обнаружен агрегат с огромной дозой радиации

Барнаул, , 11:29 — REGNUM Невероятно опасную находку обнаружил житель Бийска, вознамерившийся отремонтировать пол в недавно купленной бане, расположенной по адресу на улице Лобачевского, 22 (район Мочище). Когда хозяин вскрыл старые доски, то увидел под ними металлический корпус некоего устройства с надписью «Осторожно — радиоактивен», передают «Вести-Алтай».

Прибывшие на место спасатели определили, что в подполе находится блок гамма-источника БГИ-75-Ц2 массой 83 килограмма 1978 года выпуска, содержащий радиоактивный материал цезий-137. Его излучение может вызвать ожоги, острую лучевую болезнь и даже летальный исход.

В ходе разбирательств выяснилось, что частный дом с баней были куплены 3 года назад.

«Когда предыдущие жильцы строили баню им, по всей видимости, не хватило бревна. Нужно было короткое полено, и они недостающие 40 сантиметров закрыли блоком гамма-источника», — пояснил начальник отдела защиты управления по делам ГО и ЧС Бийска Иван Фоминский.

Следственный эксперимент и замеры показали, что излучение в зоне нахождения БГИ-75-Ц2 приблизительно в 200 раз превышает предельно допустимую норму. Вместе с тем Иван Фоминский отметил, что поскольку радиоактивный предмет располагался значительно ниже уровня пола — более чем на полметра метра — он не принес особого вреда жильцам. Известно, что на его утилизацию, которая будет происходить на специализированном предприятии в Новосибирской области будет выделено 100 тысяч рублей.

«Мочище, где нашли опасную чушку, находится как раз по ходу движения с Полиэкса (бывшее оборонное предприятие Бийска, прим. ИА REGNUM ) на новосибирский полигон, по которому, скорее всего, и вывозился в своё время целый арсенал радиоактивных источников. Не менее чем три из них, как предполагали ветераны ВПК в своё время, были утеряны. Не потеряна ли тут ещё пара «свинок»? И кто будет проводить экспертизу места происхождения опасной находки, расшифровывать серийный номер, искать виновников утери? Такие «чушки» опасны ещё и своей непредсказуемостью. Фон вокруг них может быть небольшим (защита всё же есть, для промышленности сделаны), но если источник не закрыт он «режет» узким лучом на дальние расстояния до смертельного исхода. Кого хотели «почистить» таким способом? А ещё можно и грязную ядерную мини-бомбу сделать!» — иронизирует председатель Бийского отделения Международного социально-экологического союза Сергей Белоконь.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2007 года выяснилось, что бийское предприятие ОАО «Полиэкс» (теперь уже бывшее) осуществляет хранение радиоактивных веществ без соответствующей лицензии. Полигон этого оборонного предприятия и по сей день несет в себе экологическую угрозу.

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