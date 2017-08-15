На Алтае во время конной прогулки погибла 7-летняя девочка

Барнаул, , 07:12 — REGNUM Во время конной прогулки в посёлке Катунь Алтайского края погибла 7-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что днём 14 августа 23-летний подозреваемый, не имея официального разрешения, организовал в посёлке Катунь конную прогулку для семьи из Барнаула. В качестве сопровождающего при этом был назначен 11-летний мальчик.

Отмечается, что в ходе прогулки колонну, состоявшую из семи лошадей, решили расцепить для самостоятельного управления лошадью. Однако в ходе расцепки 11-летним сопровождающим упряжек первый конь резко побежал в сторону, увлекая за собой две лошади с наездниками.

«В результате быстрого хода коня 7-летняя девочка не удержалась в седле и получила телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончалась в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего в отношении 23-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся допросы очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время конной прогулки