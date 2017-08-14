Полпред Меняйло впечатлен алтайской медициной: «Мне есть с чем сравнивать»

Барнаул, , 11:24 — REGNUM Сибирский полпред Сергей Меняйло впечатлен уровнем развития алтайской медицины. Все объекты нагорного медицинского кластера, созданного в Барнауле при финансовой помощи российского бюджета, удостоились высокой оценки, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Поверьте, мне есть с чем сравнивать. То, то сегодня в Алтайском крае реализуется — это очень хорошо и мы будем поддерживать», — заявил он журналистам в ходе своей рабочей поездки в Барнаул. Задача полпреда, по его словам, оценить выполнение майских указов президента.

«Для меня самое главное, что в Алтайском крае указы по переселению из аварийного жилья и по по развитию сети перинатальных центров выполнены. К сожалению не во всех субъектах Сибирского федерального круга сложилась такая-же ситуация», — отметил Сергей Меняло.

В пример он привел проблемы с вводом в эксплуатацию перинатального центра в Хакассии и Бурятии.

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«В соседних регионах поспешили с вводом в эксплуатацию, недобросовестно отнеслись к подготовке проектно-сметной документации, при этом, по его словам, халатность проявили и заказчики, и подрядные организации. В Хакассии были проблемы со стороны вентиляции. В подвале пошел грибок, не надо было просто торопиться», — считает полпред.

Напомним, Алтайский медицинский кластер, который считается одним из крупнейших в России. Его ядро составляют 6 медицинских организаций региона: Алтайская краевая клиническая больница, Алтайский краевой онкологический диспансер, барнаульская городская больница №5, Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, перинатальный центр «ДАР» и Федеральный Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В скором времени кластер пополнится еще одним важным звеном. Речь идет о Центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), который будет специализироваться на диагностике онкологических заболеваний.

«Многие регионы ждут денег из федерального бюджета, а в Алтайском крае определены основные направления, на которых нужно сосредоточить все усилия. Ветхие дома, если их поддержать, то в них еще можно пожить. Но если выбирать что делать, я бы выбрал такие учреждения, как онкодиспансер и перинатальный центр, потому что от этого напрямую зависит здоровье людей», — отметил Сергей Меняйло.

Таким учреждением, как Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн, можно и нужно гордиться, полагает Серей Меняйло.

«Могу сказать — это высококлассный госпиталь. Не только с точки зрения здания, но и с точки зрения благоустройства. Такие проекты нужно их развивать. Ну, а перинатальный центр «ДАР», я вам скажу так — он выходит за рамки понимания обычного перинатального центра. Здесь и медицинская техника, и персонал на уровне частных клиник «Мать и дитя». То, что я сегодня увидел в реанимации, еще несколько лет назад было просто невозможно. Таких детей приходилось самолетом отправлять в Москву или в Санкт-Петербург», — заявил полпред.

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Также Сергей Меняйло отметил эффективность региональной программы по развитию сети медицинских учреждений и их модернизации, подчеркнув при этом, что она финансируется за счет средств краевого бюджета.

«Такие учреждения, как онкологический и туберкулезный диспансеры, к сожалению, актуальны во многих регионах страны. Считаю, что в связи с тем, что программа развития этих учреждений финансируется за счет средств регионального бюджета, есть необходимость помочь региональному бюджету, в том числе в обеспечении медицинским оборудованием», — заявил полпред.

По итогам его поездки на Алтай стало известно о том, что в конце 2018 года в регионе планируют построить первую очередь туберкулезного диспансера в Белоярске. Полпред пообещал обеспечить проекту небольшую помощь и федерального бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о создании медицинских кластеров, как неотъемлемой части кластерного подхода в инновационном развитии Алтайского края, было заявлено губернатором Алтайского края Александром Карлиным в Совете Федерации еще в 2008 году, а впоследствии закреплено региональным законодательством. Всего с начала работы нам медицинском кластером за неполные 9 лет в Алтайском крае инвестировано 16 млрд. 200 млн. рублей, более половины — это средства регионального бюджета, — заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Летом 2014 года высокую оценку работе алтайского кластера дала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. А министр здравоохранения России Вероника Скворцова в августе 2015 года назвала алтайский кластер удивительным объектом.

«…Создан удивительный кластер, где комфортно и приятно поправлять свое здоровье. Не случайно сюда приезжают лечиться и отдыхать не только жители Сибирского федерального округа, но и других достаточно далеких территорий нашей страны и зарубежных стран. Мы видим огромное будущее в развитии этого региона», — заявила министр.

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