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Циклон стал причиной гибели людей и разрушений во Внутренней Монголии КНР

Происшествия

Циклон стал причиной разрушений в четырех деревнях в хошунах Хэшигтэн-Ци и Оннюд-Ци, утверждают спасательные службы двух хошунов

Циклон стал причиной гибели людей и разрушений во Внутренней Монголии КНР
Comfreak
Циклон

Хух-Хото, Китай, 12 августа 2017, 07:42 — REGNUM  По меньшей мере пять человек погибли, еще пятьдесят получили ранения в результате циклона, пронёсшегося по китайской Внутренней Монголии, сообщает 12 августа, ссылаясь на местные власти, агентство «Синьхуа».

Циклон стал причиной разрушений в четырех деревнях в хошунах Хэшигтэн-Ци и Оннюд-Ци, утверждают спасательные службы двух хошунов.

В специальном докладе сообщается, что оценка масштабов повреждений продолжается. Однако, известно, что многие жилища полностью разрушены.

Все раненые немедленно были доставлены в госпиталь для получения медицинской помощи.

В хошунах продолжаются работы по разбору завалов и устранения последствий разгула стихии.

Напомним, что ранее китайские метеорологические службы предсказали аномальную погоду на весь 2017 год.

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Погодные аномалии

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