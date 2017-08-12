Жуткое ДТП в Китае: десятки погибших

Сиань, Китай, , 01:59 — REGNUM По меньшей мере 36 человек стали жертвами страшного ДТП на шоссе в китайской провинции Шаньси, расположенной на северо-западе страны, сообщает 11 августа агентство «Синьхуа».

Трагедия произошла в 23:34 по местному времени в городе Анькан. Автобус с 49 пассажирами на борту врезался в стену на въезде №1 в тоннель Циньлин на участке Сиань-Ханьчжун шоссе Пекин-Куньмин.

Автобус направлялся в город Лоян, расположенный в провинции Хэнань из города Чэнду — столицы провинции Сычуань.

Все пострадавшие и раненые в количестве 13 человек были немедленно отправлены в госпиталь. Семеро из них находятся в критическом состоянии. Причины ДТП и подробности случившегося в настоящий момент выясняются.