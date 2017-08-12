Число жертв землетрясения в Сычуани увеличилось до 24 человек

Чэнду, Китай, , 01:47 — REGNUM Количество жертв от землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе страны достигло 24 человек, сообщает 11 августа агентство «Синьхуа».

Общее число раненых выросло до 493 человек, включая 45 человек, находящихся в критическом состоянии, сообщили спасатели.

Более 61,5 тыс. туристов и гастарбайтеров, включая 126 иностранцев были эвакуированы после землетрясения, которое задело уезд Цзючжайгоу.

Помимо этого, еще почти 23,5 тыс. местных жителей также были переселены в безопасные места.

Напомним, что 10 августа было обнаружено тело двадцатой жертвы серьезного землетрясения, произошедшего в Сычуани.

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