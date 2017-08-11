Причиной аварии пассажирских поездов в Египте мог стать человеческий фактор

Александрия, Египет, , 21:53 — REGNUM Столкновение двух пассажирских поездов в Египте, повлёкшее гибель 36 человек, могло произойти по вине одного из машинистов, передаёт Ahram.

«По предварительным данным, машинист следовавшего вторым поезда несёт ответственность за столкновение. Он не заметил запрещающего сигнала семафора на пути, где стоял другой состав, что и привело к трагедии», — заявил губернатор Александрии Мухаммед Султан.

Напомним, в результате столкновения двух пассажирских поездов рядом с Александрией 11 августа погибли 36 человек, ещё 123 человека получили ранения.

Как было установлено, один из поездов остановился на железнодорожных путях из-за технической неисправности, через некоторое время в него врезался другой состав. По факту трагедии проводится расследование.

Как сообщили в посольстве России в Каире, информации о пострадавших в аварии российских гражданах на данный момент не поступало.

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