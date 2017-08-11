Граждане России не пострадали при столкновении поездов в Египте

Каир, , 20:43 — REGNUM Российских граждан нет в числе пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в Египте. Об этом сообщили журналистам в посольстве России в Каире, передаёт телеканал RT.

«По имеющейся у нас сейчас информации, российские граждане не пострадали в этой аварии», — сообщили в дипведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, жертвами столкновения двух пассажирских поездов рядом с Александрией, по последним данным, стали 36 человек, ещё 123 человека получили ранения.

Согласно предварительным данным, один из поездов остановился на железнодорожных путях из-за технической неисправности, через некоторое время в него врезался другой состав.

Большинство пострадавших доставили в больницы. В министерстве транспорта Египта пообещали провести расследование причин катастрофы и привлечь к ответственности виновных.

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