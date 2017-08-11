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В Китае продолжают находить жертв землетрясения в Сычуани

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Сычуань 8 августа

В Китае продолжают находить жертв землетрясения в Сычуани
Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Пекин, 11 августа 2017, 21:07 — REGNUM  Число погибших в результате землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань достигло 24 человек, 11 августа сообщает Agence France-Presse.

Через несколько дней после землетрясения спасатели обнаружили тела погибших, которые находились в автобусе, найденном в районе Цзючжайгоу.

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Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Сычуань 8 августа, 493 человека получили ранения, 45 из них в настоящий момент находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее государственные СМИ Китая сообщили, что из пострадавших от землетрясения городов и деревень эвакуировали 85 тыс. жителей.

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В 2008 году в районе Цзючжайгоу, популярном среди туристов, произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение магнитудой 8,0, в результате которого погибли или пропали без вести 87 тыс. человек.

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