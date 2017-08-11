В индийской больнице 30 детей погибли из-за проблем с подачей кислорода

Горакхпур, Индия, , 19:28 — REGNUM В больнице индийского города Горакхпур в течение двух суток умерли 30 детей, передаёт India TV.

По информации телеканала, причиной массовой гибели детей послужила халатность служащих, отвечающих за функционирование системы подачи кислорода в отделении для пациентов с энцефалитом.

Как сообщил источник в госпитале, пациенты погибли после того, как вечером 9 августа служба, отвечающая за поставку кислорода, перекрыла его подачу.

Отмечается также, что трагический инцидент произошёл спустя два дня после того, как госпиталь посетил губернатор штата Уттар-Прадеш для проверки работы учреждения.

Между тем власти штата отрицают, что смертельные случаи были вызваны нехваткой кислорода. При этом официальных версий произошедшего не называется.

По некоторой информации, госпиталь имел задолженности перед компанией, обеспечивающей учреждение кислородом, о чём были уведомлены представители местных властей, однако ситуация не была разрешена.