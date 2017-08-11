Число жертв железнодорожной аварии в Египте увеличилось почти вдвое

Каир, , 19:19 — REGNUM В результате столкновения двух пассажирских поездов в северном египетском городе Александрия погибли по меньшей мере 36 человек, еще 123 человека получили ранения, заявил представитель министерства здравоохранения Египта Шариф Вади, 11 августа сообщает Agence France-Presse.

Согласно предварительным данным, один из поездов остановился на железнодорожных путях из-за технической неисправности, через некоторое время в него врезался другой поезд.

В настоящий момент большинство пострадавших доставлено в больницы. В министерстве транспорта Египта заявили, что будет проведено расследование причин катастрофы, виновные понесут наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения поездов погибли по меньшей мере 20 человек.

Данная железнодорожная катастрофа стала самой крупной в Египте с ноября 2013 года, когда к югу от Каира в результате столкновения поезда с автобусом погибли 27 человек.

В 2002 году произошла самая крупная железнодорожная авария в истории Египта, тогда погибли 373 человека.

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